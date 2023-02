10:00

A actualidade galega pasa hoxe polo eido ferroviario.

Na procura dunha mobilidade máis ecolóxica a Unión Europea ven de seleccionar un proxecto piloto de pra unir por tren A Coruña e Lisboa. Precisamente esta tarde reuniuse na capital portuguesa a Rede de Cooperación Transfronteiriza que trata este tema.

Mentres, no xuízo do Alvia, a actual directora de Seguridade de Adif, Esther Mateo, recalca que o motivo do descarrilamento en 2013, foi a desatención do maquinista por unha chamada do interventor de Renfe que non cumpría co procedemento habitual.