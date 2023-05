14:58

- O CIMUS, o centro de investigación de medicina de Santiago, denuncia problemas no suministro de materiais, necesarios pro traballo dos investigadores.

-A UDEF detecta máis de 100.000 eurs opacos do investigado e lider do sindicato da limpeza viaria de A Coruña. Tamén, confirma que a farsa do décimo millonario que dixo haber gañado



- En Santiago, abrirase a finais de xuño un excepcional prazo no que saen ó mercado milleiros de vivendas pra estudantes. Pero as inmobiliarias advirten de que antes do 10 de xullo non quedará nada.