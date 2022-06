15:01

Antonio Pose xa non é responsable do servizo de medicina interna do CHUS de Santiago. A sobrecarga laboral e o que considera medidas pouco útiles do Sergas levárono a dimitir. Todo cando seguen as queixas dos sanitarios. As últimas protestas foron as dos traballadores do Hospital do Barbanza pola falta de persoal.

- A case un ano do aniversario do crime de Samuel Luiz na Coruña a xustiza estadounidense autoriza ó acceso ós datos das redes sociais dos imputados.

- Comeza a vista xudicial pra decidir que bens forman parte do Pazo de Meirás, será na audiencia provincial da Coruña desde ás nove e media.

- Reganosa quere ter en funcionamento a súa planta de hidróxeno verde nas Pontes en 2025, que xerará 300 empregos