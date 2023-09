15:00

Continúan as incidencias do transporte por estrada na provincia pero agora non só perxudica ós usuarios que cada día se desprazan para ir traballar ou estudar, o eido sanitario tamén se está vendo afectado. é o caso da unidade de drogo-dependenzas do Concello de Ribeira...

- A Xunta retirará a autorización á mina de San Finx, en Lousame, se en outubro non axusta a xestión da auga residual xenerada e as verteduras. A plataforma en Defensa da Ría de Muros Noia recibe a noticia con receo.

- Os traballadores de COMFICA, subcontrata de R e Movistar, secundan hoxe a segunda xornada de folga pra esixir que se manteña o emprego e se readmitan dous compañeiros despedidos no centro que a empresa ten no polígono do Milladoiro, en Ames.



- En Ferrol, a oposición presentará este xoves unha moción conxunta no pleno municipal pola supresión dunha unidade de primaria no CEIP San Xoan de Filgueira