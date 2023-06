15:04

Foi unha demanda recorrente nos últimos catro anos en Compostela e é un dos retos do novo goberno no concello: o servizo de conciliación nos períodos de vacacións escolares. Rematado o curso, está en marcha o programa de verán e as prazas son de novo insuficientes. Os usuarios demandan ademais diversificar o modelo con máis colexios adheridos xa que todo se concentra en dúas escolas, que para algúns están lonxe das súas vivendas

Alerta en Padrón ante o posible peche da escola unitaria de Carcacía ó non cubrir o mínimo de matriculacións

Nova protesta do sector da construción convocada pola CIG en contra do novo convenio provincial

Máis de mil quilos de sardiña incautados en Malpica cadrando coa celebración do San Xoán

Betanzos afronta hoxe unha nova xornada de análise da auga para confirmar que xa non hai norovirus coa previsión de levantar as restricións ó consumo