15:00

O rexidor de Santiago, Sánchez Bugallo, penalizará economicamente ó servizo de axuda no fogar por incumprimento de contrato. Mentres as traballadoras deste servizo amenazan con ir á folga se a empresa non muda a sua postura de cambio nas condicións laborais.

- .. Os traballadores de Urbaser Narón, desconvocan a folga que tiñan prevista pra hoxe, tras chegar a un preacordo coa empresa pra renovación do seu convenio colectivo que levaba caducado dende 2019-



- . A GIG denuncia falla de transparencia no proceso de transición para As Pontes e Meirama. Acusa a RedE Eléctrica de non ofertar evacuación de enerxía tra-lo peche das centrais por motivos inxustificados e reclama unha oferta por concurso público.

- . A rexidora de Coruña non contempla municipalizar o transporte público urbano pero non desbota aproveitar a nova licitación para rediseñar o mapa de liñas de bus e renovar a frota de vehículos para que sexan menos contaminantes