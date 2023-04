15:06

Conmoción en Muros polo parricidio cometido esta fin de semana que acabou coa vida dun home de 59 anos a mans do seu fillo de 19. Hoxe o acusado está previsto que pase a disposición xudicial.

- .. O concello das Pontes plántase contra a especulación. Negocia con Endesa unha clausula nos contratos de venda de casas, do poboado das Veigas, coa fin de garantir que as persoas que compran vivendas, sexa pra residir nelas.

- . Os traballadores de Hiperxel comezan hoxe unha folga indefinida. Na provincia da Coruña hai 21 tendas das 100 que hai en toda Galicia.

- . As traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar de Santiago decidirán este luns en asemblea se van a folga en maio, ante a proposta da empresa de modificar as súas condicións de traballo