15:38

Esta vez si, a estatística e a probabilidade quixo que o gordo de Nadal caera, e de que xeito, na nosa provincia. Concretamente na cidade da Coruña, onde se venderon 45 series do 5.490. 180 millóns de euros despachados na administración de lotaría do centro comercial das Conchiñas, boa parte dos cales os levou a parrillada O Temple, no concello de Cambre.