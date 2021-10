15:04

Navantia Ferrol comezará, en marzo de 2022, a construcción das fragatas F-110 para a armada española.

Confirmouno o presidente do estaleiro público Domínguez, durante a inauguración, este martes, do novo Centro de Excelencia do Sector Naval, o CESENA.

Este centro encargarase da dixitalización de tódolos estaleiros de España. Dependente da empresa Siemens, xa emprega a 50 enxeñeiros.



Arranca en Santiago a inoculación da terceira dose da vacina contra o coronavirus nas residencias de maiores.



O TRAMO Melide-Palas de Rei autovía A-54, que unirá Santiago con Lugo, está executado ó 50 por cento.



O concello de Santiago destina este ano 650 mil euros á bolsas de comedor, material escolar e actividades extraescolares.

Deportes. Celso Borges abandona o Deportivo e regresa a Costa Rica. Acadou un acordo co club que preside Antonio Couceiro.