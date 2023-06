14:56

Conta atrás para a noite máis curta do ano. O San Xoán protagonista hoxe e xa desde primeira hora porque na Coruña moitos xa collen sitio no Orzán e Riazor. A cidade herculina ten un dispositivo especial de reforzo da seguridade. En Santiago, medio milleiro de cacharelas privadas autorizadas. Ferrol terá o epicentro da festa estará en Canido e Esteiro. En Camariñas preparados para a súa 'lumarea', a máis de grande de Galicia.

O letrado de medio cento de vítimas do Alvia ve clara a culpabilidade do ex xefe de Adif, Andrés Cortabitarte, en contra do criterio da fiscalía

A alcaldesa de Santiago convocará o consello municipal de mulleres despois do verán para facer políticas e orzamentos con perspectiva de xénero

Acordo no Obradoiro: Moncho Fernández renova dúas tempadas máis como adestrador do equipo santiagués.

Este mediodía, a partir das 12 e media, a Xunta levará a cabo o simulacro de inundación da presa de Cecebre, que suporá a activación de sirenas na zona.