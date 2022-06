14:56

O goberno explica ós empresarios do transporte que traballa nun plan de mobilidade tra-lo corte da A-6, en solucións que melloren a curto prazo a situación creada co desvío do tráfico por Pedrafita .

Os transportists piden axilidade nas medidas: sinalan que outrs rutas non son asumibles polas empresas.

En Sanidade, seguen as críticas dos médicos e da oposición pola situación da atención primaria. E, sorpresa coa detención dun naarco que fixiu a súa morte pra evitar a súa condena polo alixo de drog atopado no no "titán terceiro".



O tempo

Van seguir as nubes e os chuvascos e iso que despois dunha primavera seca e cálida se anuncia un verán con idénticas características.

De momento hai que agardar. Esta semana vai continuar a inestabilidade, tamén en San Xoan.