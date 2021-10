14:56

As dez arranca a inoculación da terceira dose da vacina contra o coranavirus nas residencias de maiores.

O centro elixido é a residencia Porta do Camiño de Santiago. O mesmo no que se iniciou a vacinación, o domingo 27 de decembro.

O mércores, a vacinación estenderase o resto de residencias de Galicia.

O Concello da Coruña incorpora 8 novos vehículos cero emisións cadrando coa semana da mobilidade. Xa tiña outros 8 no parque móbil.



A Cámara Mineira de Galicia defende o proxecto da empresa que promove a reactivación da mina de Touro

Visto para sentenza o primeiro xuízo polo despedimento de 24 traballadores do grupo Cándido Hermida de Ferrol.



Dous pasaxeiros dun cruceiro dan positivo en coronavirus e están confinados na Coruña. Os seus contactos permanecen en Corentena.