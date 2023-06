15:05

Indignación da plataforma de vítimas do Alvia tras a decisión do fiscal de retirar a acusación contra o ex director de seguridade do Adif, Andrés Cortabitarte. As familias cren que hai inxerencias na decisión da fiscalía, que hai intereses estatais detrás que confrontan co relato escoitado no xuízo. Hoxe escoitaremos os argumentos do fiscal.

1. Sanitarios de Xinecoloxía do CHUS vense obrigados a atender doentes de especialidades distintas ás súas sen ter a debida formación

2. O ex concelleiro de Mobilidade Gonzalo Muíños é o novo voceiro do grupo socialista de Santiago

3. As inmobiliarias advirten do aumento de estafas no alugueiro de pisos a estudantes

4. O dianteiro Alberto Quiles deixa o Deportivo tras dúas tempadas como branquiazul