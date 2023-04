15:01

O Goberno asegura que traballa pra sustituir paulatinamente a actividade na central térmica das Pontes por outra que permita a conservación do tecido industrial, antes de pechar a planta.

Precisamente a Térmica volveu ser a fábrica que maiores emisións contaminantes emitiu en 2022, segundo a Comisión Europea.

Nuns minutos ampliamos este asunto. Antes repasamos outros titulares da provincia, con Silvia Muíña.

- . Ecoloxistas en acción amósase satisfeito pola resolución da Audiencia Provincial da Coruña pola causa da mina de San Finx, en Lousame.

- . En Santiago a Concelleira de Política Social avanza que o concsistorio multará á concesionaria do Servizo de Axuda no Fogar, SERVISAR, por incumprimento do contrato.

- . O pp da Coruña píde memdidas locáis pra regular o prezo e a oferta da vivenda. O candidato a lacladía Miguel Lorenzo critica que a alcaldesa Inés Rey deixe a pelota no tellado da Xunta e do Goberno