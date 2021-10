14:57

Xa está no cárcere o presunto asasino da coruñesa Mónica Marcos. José Ramón Guerreiro, a súa parella, xa pasou a noite no penal de Teixeiro.

A xuiza de garda ordenou o seu ingreso en prisión provisional comunicada e sen fianza por homicidio doloso, coas agravantes de alevosía e ensañamento.

O acusado negouse a declarar en sede xudicial e tamén diante da policía.

Desde hoxe e ata o 4 de outubro, os coruñeses poden presentar propostas sobre a cidade ou o seu barrio para incluir na partida de orzamentos participativos

O alcalde de Zas fai pública a carta que lle remitíu ó presidente de Abanca pedíndolle que no pechara a sucursal no municipio. 15 días despois non ten resposta.



Deportes. O Obradoiro comeza Liga ACB con derrota. Perdeu na pista do Unicaja.

No tempo da entrevista, falamos coa alcaldesa de Betanzos, maría Barral.