15:03

Unha estrutura de pirámide para simplificar e axilizar a administración local. Baixo este argumento Inés Rey da máis poder a tres persoas da súa confianza no reparto de áreas do novo goberno da Coruña, tres tenentes de alcalde dos que dependerán o resto de edís. O esquema non convence ó BNG, que facilitou a investidura da alcaldesa. Os nacionalistas insisten en que se cometen erros do anterior mandato, erros que dan lugar a concelleiros que non se senten útiles.

