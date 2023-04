15:02

A Audiencia Provincial da Coruña corrixe ao xulgado Compostelán no sobreseemento da causa da Mina de San Finx.

O trubunal estima así os recursos presentados pola confraría de Noia que denunciaba irregularidades na mina e perxuñízos ecolóxicos na zona.

Nuns minutos ampliamos este asunto. Antes repasamos outros titulares da provincia, con Silvia Muíña??.

- Un incendio na refinería de Repsol na Coruña esta madrugada saldouse cun traballador con feridas leves nunha perna.

- . Confirmado. A policía infomra de que o cadáver achado no río Ulla, pertence a Óscar García Lema. O home de Teo desapareccido o 29 de marzo.

- . O Sindicato de Policía pide máis control na saúde mental e no manexo de armas dos axentes, pra que non se repita un episodio coma o da morte do axente ferrolán abatido a tiros este martes en Burgos