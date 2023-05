01:55:30

- .A ministra de transportes falou este xoves en Ferrol do transporte ferroviario. Neste eido, suliñou que as obras das comunicacións do porto exterior da cidade rematarán no vindeiro ano para estar en funcionamento no 2025.

-. Pendentes do estado da saúde dun menor de idade tras ser apuñalado nunha perna durante a celebración das festas da Ascensión, en santiago



- .- .A cidade da Coruña será o epicentro pra celebración da vixésimo terceira edición do encontro nacional de familias con sindrome de Down.