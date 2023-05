11:38

- .Os problemas pra atopar vivenda nas cidades de Santiago e A coruña, continuan. Así o ratifica a asociación galega de inmobiliarias que incide en que non se está a cubrir toda a demanda que existe pra alugar pisos.

-. Sete concellos da provincia dependerán do futuro xulgado específico de Santiago pra asuntos de violencia de xénero. Algo que non convence ós letrados do partido xudicial nin ó colexio provincial de avogados.

- .O colectivo LGTBI + da Coruña mobilizouse este mércores pra pedir máis políticas que velen pola súa seguridad