O Goberno de Santiago actualiza hoxe a licitación do servizo de transporte urbano. 58 autobuses serán actualizados, tras varios anos de avellentamento. Tamén se extreará un servizo rural.

A Deputación deu luz verde ao proxecto pra renovación da casa da xuventude de Santiago, un proxecto polemico pra oposición que pide o seu derrubamento.

En Melide os páis e náis dos alumnos do centro Martagona esixenlle a Xunta fondos pra instalar unha cuberta no patio do colexio. Agora os alumnos pasan o inverno pechados nas aulas.