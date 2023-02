15:01

- .O concello da Coruña presenta recurso contra a planta de tratamento de aceites de barcos no peirao de Oza,

á que a Xunta lle deu permiso.



- .Concentración en Ortigueira para amosar o rexeitamento á concesión do informe medioambiental positivo ao parque eólico do Barqueiro.

- .Este mediodía presentase nos xulgados de Ferrol unha querela criminal contra os axentes das forzas de seguridade que figuran no sumario pola morte de Moncho Reboiras. Faleceu nun caso de represión franquista no ano 1975.