14:54

A un día da constitución das corporacións municipais, nove concellos do Barbanza terán que agardar a mediados do mes que vén debido a un recurso do PSOE que pediu a comprobación dos votos nulos emitidos. En xogo está un deputado provincial máis para os socialistas. A xunta electoral desestimou o asunto pero abre prazo de alegacións. Isto atrasa tamén a constitución da deputación coruñesa.

O socialista Blas García gobernará en solitario en Ames tras dous mandatos en coalición co BNG

Percebeiros da Costa da Morte piden máis control ó furtivismo tras localizar case 190 quilos de percebe ilegal

Apertura de xuízo oral ó presunto asasino da súa parella no barrio coruñés do Birloque en 2021