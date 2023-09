15:02

A concentración convocada polo colectivo 'Xustiza para Unai' esixiu este xove na Coruña que se asuman responsabilidades pola morte deste traballador de Repsol

Apoio unánime do Parlamento a unha proposta do BNG para reclamar a Sanidade que se cubran os déficits de persoal en Oncoloxía Pediátrica do CHUS

O BNG de NOia volveu reclamar á Xunta un estudo rigoroso antes de autorizar a reapertura da explotación na mina de San Finx, en Lousame