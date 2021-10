15:02

O alto prezo da electricidade obriga a parar a producción de silicio nun dos tres fornos cos que conta a fábrica de Ferroatlántica en Sabón, no concelllo de Arteixo.

É, alomenos, o que alega o grupo industrial Villar Mir, o seu propietario.

Os sindicatos lamentan que esta crise eléctrica chegue cando a fábrica empezaba a remontar pola suba dos prezos do silicio.



No río Tambre, afectado por vertido de xurro, mellora a situación na zona onde se capta a auga coa que se abastece á cidade de Santiago.



Este mércores volve o consumo en barra en cafeterías e bares. estaba prohibido desde hai ano e medio por culpa da covid.

O Concello de Teo paraliza a actividade na canteira de Casalanga. Di que a empresa Toysal incumpre a licenza.

Deportes. Estar na final da Liga de hokey a patíns é o obxectivo do adestrador do Liceo, juan Copa, para a nova temporada. A liga arranca esta fin de semana.