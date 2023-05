11:39

Tiña que comezar hoxe, pero finalmente quedou desconvocada a folga dos traballadores de Urbaser, a concesionaria da recollida do lixo en Santiago.

A empresa aceptou finalmente todas as reivindicacións do persoal que pedía que se cumplisen os acordos do convenio e os extra-convenio.

- O Pleno do consistorio de Ames aprobou a creción dunha empresa publica pra municipalizar a xestión da Auga. Subrogará ós 16 empregados da actual concesionarias, Espina y Delfín.

- As praias da Coruña prepáranse dende hoxe pra chegada dos bañistas en verán. Os traballos comezarán hoxe coa retirada da duna de Riazor.

- . 3.200 persoas se deron cita na Coruña esta fin de semana pra participar na Carreira Solidaria Runki. O acto deportivo que loita pola inclusión das persoas con discapacidade funcional