15:00

A Coruña persoarase como "parte demandada" contra o recurso presentado po Juntos Granada pra que o Goberno repita o proceso polo que ecidiu a cidade herculina como sede da AESIA.



O Concello da Coruña investigará ás concesionarias do servizo de Limpeza pra determinar se a folga do 2022 se debeu a un pacto entre as empresas e o Sindicato de Traballadores STL.

En liberdade con cargosOs dous mexilloeiros detidos este xoves nas portestas dos bateeiros as portas da Xunta. Están acusados de atentado contra a autoridade e altercados públicos.

Navantia decide hoxe en Madrid cos traballadores se se prorroga o convenio actula ou se pola contra se actualiza.