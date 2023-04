14:57

As traballadoras do servizo de Axuda no Fogar de Carballo esixenlle a empresa adxudicataria FEPAS soldos dignos.

Esta mañá manifestaranse pola da vila pra exixir subas acorde ao IPC.

Os traballadores de Lacera no Hospital Abente y Lago suspenden a folga logo de que a empresa confirmase que se reunirá con eles o 20 de abril.

Mañá de Pleno na Coruña. Os Grupos politicos insisten en pedir explicacións ao Concello sobre o STL, mentres Inés Rey reafirma que o seu goberno fixo as cousas ben.

A UTE formada polas empresas, Endesa e Ferrovial, serán as encargadas do servizo de mantemento e suministro do alumeado das rúas de Santiago.