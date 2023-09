15:00

Normalidade no comezo do curso escolar. Unha xornada que no caso da nosa provincia estivo moi marcada pola visita da raíña Letizia ó colexio Camiño Inglés de Sigüeiro.

Pero pasadas as emocións da primeira xornada, agora o foco volve poñerse nos servizos ó alumnado: o estado das aulas, o comedor ou o transporte.

Os traballadores da central térmica das Pontes preparan mobilizacións. A decisión tomarase nunha asemblea o vindeiro día 20.

O concello de Ferrol retomará a rehabilitación dos edificios da praza de España. É un dos principais acordos da xunta de goberno local.

A Deputación achegará 375 mil euros pra rehablitar o antigo hospital de peregrinos de Pontedeume. Crearase dun novo albergue dentro do Camiño Inglés.