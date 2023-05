14:57

Seguemento cae total na folga dos traballadores de Urbaser, a concesionaria do servizo de Limpeza de Ames, a pesar dos servízos mínimos impostos polo Concello.

Os traballadores xa presentaron un recurso contra a medida. Consideran que foi un acto de mala fé do consistorio pra tapar as súas reivindicacións.

Nuns minutos ampliamos estos asuntos. Antes repasamos outros titulares da provincia con Silvia Muíña.

- . Os traballadores de Nostían critican a postura da empresa Albada, que se nega a firmar os acordos acadados co comité hai 4 semansas. Os empregados manteñen a convocatoria de folga a partír do 21 de maio.

- . Preocupación na Coruña tralo anuncio do concello de que se construirán as vivendas sociaís no polígono 3 da Maestranza cedido por DEFENSA, a pesar de que o lugar alberga restos da muralla da cidade, declarado BIC.

- En Santiago, desprendeuse este martes a placa do falso teito dunha habitación da unidade de Psiquiatría do Gil Casares. A CIG sinala ao estado ruinoso das instalacións como posible causa