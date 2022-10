14:59

Os armadores da provincia traballan xa ó que dita o novo regulamento europeo sobre a pesca de fondo. Prohibido faenar a máis de 400 metros de profundidade de 87 áreas do Atlántico. De momento, todo está a transcorrer sen incidencias, pero o sector xa avisa de que acabará habendo conflito.

As vítimas do Alvia denuncian trato de favor ó ADIF no xuízo que vén de comezar na Cidade da Cultura de Santiago. O proceso retómase o xoves, coa declaración do ex director de Seguridade de ADIF, Andrés Cortabitarte.

En Oleiros, os veciños do Couto volven concentrarse hoxe en demanda dun paso de peóns. Critican que se considere a falta de vivendas coma un argumento válido para non adoptar a medida.

Hoxe comeza en Ferrol a sexta Edición do Festival de Artes Escénicas "Fóra do Mapa". Vaise prolongar ata o sábado