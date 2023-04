15:03

Un més de prazo é o que lle queda a Consellería de Sanidade pra dar a coñecer as listas de agarda do ano 2021, antes de que a Asociación de Usuarios e Pacientes do Hospital de Santiago leve o caso aos tribunáis.

O caso xa foi levado a valedora do Pobo, pero todavía seguen sen resposta do Sergas.

Nuns minutos ampliamos este asunto. Antes repasamos outros titulares da provincia neste , de abril con ...

SINTONÍA TITULARES

- Os concellos do Barbanza prepáranse pra municipalizar o Servizo de Axuda no Fogar. Boiro e Noi axilizan os trámites pra sumarse a Pobra.

- A plataforma en Defensa do Transporte en Ferrol, pide rutas alternativas pro bus na cidade e Vigo ante a supresión de paradas dende mañá, polo inicio das obras na avenida das Pías.

- Remata a Semana Santa con bos datos prós hostaleiros da provincia. Ferrol encabeza a lista con case un 100% de ocupacción hoteleira