15:04

A Xunta de Portavoces do Congreso aproba unha proposta do BNG para por en marcha unha comisión de iNvestigaciíon sobre o accidente do tren Alvia en Angrois.



Tres municipios da provincia xa non contan desde hoxe con OFICINAS DE Abanca. Son os de Zas, Vimianzo e A Baña.



O concello da Coruña convoca a primeira bolsa de residentes para escritores. O gañador, que non pode ser galego, vivirá na cidade o mes de novembro.