O concello de Ordes abandona o nivel máximo de restriccións por coronavirus . Pasará directamente ó nivel medio. Será a partir do sábado tal e como decidiu o comité clínico.



Os alcaldes de Vimianzo, Zas e A Baña entregan na sede central de Abanca máis de cinco mil sinaturas de veciños reclamando que non se pechen as súas sucursais bancarias da entidade.



Familias e profesores do colexio Ria do Burgo en Culleredo deciden movilizarse pola reducción do profesorado de apoio ós alumnos con necesidades especiais.