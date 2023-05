15:05

O persoal de limpeza viaria de Ames secunda hoxe unha folga total, en demanda dun salario digno e acorde ao IPC.

Os 21 traballadores recriminan que as últimas subas da empresa concesionario non supuñen non chegan nen sequera a un 1%, mentres a carestía da vida subiu un 6%.

Hoxe reçunense en Santiago as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar con representantes do concello pra negociar un aumento da dotación a concesionaria Servisar.

O hospital da Coruña estrea este luns unha nova unidade pros tratamentos ambulatorios de quimioterapia. Un servizo que antes se realizaba no Hospital Teresa Herrera, no materno do CHUAC.

Continúa aberta a investigación pola morte da muller de 86 anos ocorrido na coruña o pasado venres. Malia que o corpo da vitima amosaba sinais de violencia , o acceso á vivenda non aparentaba que fose forzado.