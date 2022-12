15:03

Os traballadores da planta de tratamento de residuos de Nostián secundan hoxe a segunda xornada de folga desta semana. As instalacións prestan servizo á cidade herculina, pero tamén á área metropolitana. De momento os paros non teñen repercusión nas rúas.

De seguida ampliamos. Antes outros titulares deste mércores, 7 de decembro, con Pablo Montero.

- A Xunta defende a elección da Coruña como sede da Axencia de Intelixencia Artificial. Faino despois das críticas das cidades descartadas.

- A licitación da nova concesión do transporte púbico de Santiago adiarase, como mínimo, outro mes.

- A Plataforma "Aire Limpo" pedirá a nulidade da Declaración de Impacto Ambiental do parque eólico no monte do Gato