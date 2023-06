14:45

Cinco empresas da provincia do sector do transporte por estrada presentan recursos contra o concello polo contrato de licitación dos autobuses aprobado xa hai máis dun mes-. Denuncia, entroutras cousas, que non se recolle a suba salarial pactada previamente cos traballadores.

- A asociación hostaleria de Compostela súmase as denuncias dos veciños pola falta de taxis na cidade. Levan máis de dous anos denunciando a situación e piden unha solución pra tempada de verán.

-As direccións de PSOE e BNG DE SANTIAGO reúnense esta mañá nun hotel da cidade pra analizar o escenario nos municipios nos que o PP non acadou a maioría absoluta,

-A Audiencia Provincial acolle hoxe o xuízo contra un home acusado de matar a un coñecido ó que lle debía cartos no barrio das Flores da Coruña. O procesado enfróntase a unha pena de 21 anos de cárcere