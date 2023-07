15:05

A alcaldesa de Santiago non participará no ritual relixioso da Ofrenda ao Apóstolo, aínda que si estará presente no resto de actos institucionais do 25 de xullo. Así llo trasladou Goretti Sanmartín ao arcebispo Francisco Prieto, co que se reuniu no Pazo de Raxoi. Nun estado laico e aconfesional, a decisión de non participar en actos litúrxicos é entendible, dixo a alcaldesa. O Concello anunciou ademais un novo acto institucional o 25 de xullo para premiar a persoas e institucións que traballen a prol da capital