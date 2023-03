15:04

Tras semanas de queixas dos hostaleiros, comeza entre críticas a recollida de residuos ás portas dos bares e restaurantes do casco histórico de Compostela. Tanto os empresarios coma os traballadores da limpeza cren que vai traer máis problemas que solucións: advirten do deterioro duns camións que non están preparados e do impacto negativo que terá noutras zonas da capital, que notarán un empeoramento na recollida do lixo.

