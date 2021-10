04:56

O asasinato dun muller, o mércores, na Coruña é un caso de violencia machista.

Confirmouno o Ministerio de Igualdade.

Mónica Marcos, de 52 anos, convírtese así na primeira víctima da violencia de xénero en Galicia no que vai de ano, e a número 35 en España.

O presunto autor do asasinato de Mónica é a súa parella, unn home de 48 anos e con antecedentes por violencia de xénero contra outras duas mulleres.



Foi detido onte nun hostal de Madrid. Viaxou a capital de España en avión, polo que o crime cometeuse ao longo da xornada do mércores, e non de madrugada.

Non opuxo resistencia durante a súa detención.