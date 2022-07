13:15

Levamos case un mes coa A-6 cortada e desvíos pola nacional sexta.

Catro semanas despois nada se sabe aínda dos prazos para recuperar o paso dos coches pola autovía ou das causas do deterioramento do viaducto.

Coñezamos a opinión do profesor Manuel Herrador, na Universidade da Coruña. Con el fala Xosé Manuel García