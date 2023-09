30:04

A nova ABAU non se implantará este curso. O goberno informou hoxe ás comunidades desta decisión, que coincide coas posturas expresadas previamente polo goberno galego. Consideraba que era demasiado tarde pra muda-las programacións e preparacións do alumnado. Nesta ocasión tamén o ven do mesmo xeito os sindicatos,. Chegados a este punto é mellor que non se implante, din dende a CIG; que iso sí, lamenta que os novos exames non se puxeran en marcha hai meses.