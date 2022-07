30:02

Aleta laranxa por altas temperaturas en Pontevedra e Ourense. Termómetros que non favorecen aos incendios. En Galicia preocupan hoxe dous na Provincia de Pontevedra. O de Arbo que leva queimadas 300 hectáreas dende a madrugada do venres, e outro na Cañiza que obrigou a cortar a Autovía a 52 e a nacional 120.

Cortes das estradas, xusto nos días do ano con máis movementos. Contarémosllo no tempo da entrevista do Domingo, onde falaremos coa coordinadora da Dirección xeral de Tráfico en Galicia. Para que nos fagamos unha idea, Victoria Gómez Dobarro compara os números de antes da pandemia cos deste anos.