44:25

Nova xornada de declaracións de peritos no xuizo polo accidente do Alvia. Hoxe coa presenza dun experto cuestionado polas defensas pola súa participación na construción da liña. Proposto a instancias da abogacía do estado, que defende os intereses de adif, volveu poñer o foco na responsabilidade do maquinista. Cunha tese novidosa: di que Francisco Garzón tivo tempo, dende o final da chamada, pra reducir as consecuencias do accidente, pero non chegou a reaccionar e frear pra facelo.