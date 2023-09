30:09

Conflito no ensino en Galicia. Os sindicatos cualifican de inasumible a proposta de mellora que avanzou Educación, e que presentará este luns na Mesa sectorial. Non descartan mobilizacións se non hai cambios.

Ademáis, o foco político sitúase na Illa da Toxa, hoxe pasaron polo Foro do Grove o presidente da Xunta e o presidente do Partido Popular.