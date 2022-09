44:55

Unanimidade política, sindical e empresarial na demanda ó goberno central pra que recurra o regulamento de areas mariñas protxidas, que veta a pesca de fondo nun cento de áras. 5 comunidaeds autónomas fixeron hoxe visible a fronte comíun pra apoiar con documentción con un recurso que a Minsitra de Traballo tamén considera necesario pra defender ó sector. E na Coruña, os afectados advertían do desastre que causará no sector pesqueiro, no abastecemento a poboación e o tecido productivo da cidade.