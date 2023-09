29:51

O baixo nivel de precipitacións dos últimos meses obriga ós concellos máis afectados a estudar alternativas pra garanti-lo suministro. Así o está a facer xa o concello da Coruña, que se abastece do encoro en peor situación da conca Galicia Costa, o de Cecebre. Prepáranse pra tomar auga do lago artificial da antiga mina de Meirama se a situación fose extrema, pero non agardan ter que aplicalo

Na confederacion Miño-Sil, por outra banda, só vixilancia, porque ainda que os encoros están por baixo da media histórica aínda non se dan as condicións pra declarar prealertas.