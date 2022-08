30:02

O presidente da Xunta defende o esforzo realizado pola Xunta pra aumentar nun 50% as axudas pra libros e material escolar ante o inicio do novo curso. Tamén recalca que se manteña, en xeral, o número de docentes do pasado ano. Mentres, as familias salientan que o foco debería estar na redución de ratios e a atención á diversidade, un investimento en futuro que sería rendible en termos sociais e económicos.