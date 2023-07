30:09

O presidente da Xunta Alfonso Rueda fala de escenario difícil. Comentario en relación co panorama postelectoral. Analizaremos eses escenario e outras cuestións de actualidade da nosa comunidade no tempo de entrevista coa secretaria do Partido Popular en Galicia Paula Prado.

Outras novas deste domingo pasan pola futura lei galega de igualdade -que contará cun apartado especial pras traballadoras do mar-, novos problemas en parques comarcais de bombeiros... e tesouros naturais da nosa terra salientados por unha organización científica profesional.