30:04

Os grandes incendios de Galicia van remitindo. Esta pasada noite a Consellería de Medio Rural deu por extinguido o incendio de Vilariño de Conso que afectou a preto de 7.000 hectáreas do Parque natural do Invernadoiro. E tamén por controlado o do Concello ourensán de Castrelo de Miño que arrasou 200 hectáreas.

No lado negativo novos lumes en Oímbra e, en Arbo, en Pontevedra, onde estan moi pendentes do lume e que obrigou a activar o nivel dous de emerxencia.

Todo no día no que xa se poden solicitar as axudas da xUNTA PARA OS AFECTADOS polos incendios.