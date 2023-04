30:06

Comezamos en clave politica porque a 28 días pra votación das eleccións municipais, Os líderes dos tres principais partidos percorren a xeografía galega presentando ás súas candidaturas.

tAMÉN falaremos da escaseza de man de obra no sector do metal e da case nula representación das mulleres en órganos de dirección no sector da pesca .

E no tempo da entrevista, o noco compañeiro Victor Alvariño achegaranos a realidade politica da Coruña en vésperas das eleccións municipais do día 28 de maio